به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد گفت: اعضای اسماعیل بیاتی از پرسنل بازنشسته کلینیک امام علی (ع) شهرکرد که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیاران نیازمند عضو اهدا شد.

پانته آ رمضان نژاد افزود: پس از تایید مرگ مغزی این بیمار و اخذ رضایت از خانواده نوع دوستش اعضای وی درمرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد جدا سازی شد.

به گفته وی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به جمعیت رتبه نخست در اهدای عضو را در کشور دارد.