چهل‌ویکمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان پسر منطقه ۲ کشور در رشته‌های بسکتبال و هندبال با حضور ۵۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در رامسر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چهل‌ویکمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان پسر منطقه ۲ کشور در رشته‌های بسکتبال و هندبال با حضور ۵۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر آغاز شد.

سرپرست مسابقات گفت: این رقابت‌ها همزمان با مسابقات دانش‌آموزی در ۱۶ استان کشور و در قالب ۶ منطقه، در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می‌شود و رقابت‌های منطقه ۲ نیز تا ۱۲ شهریور ادامه خواهد داشت.

سید محمود علیزاده افزود: این دوره از مسابقات با عنوان یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و با تأکید بر سلامت و امنیت دانش‌آموزان از منزل تا منزل، با همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش دانش‌آموزی در حال برگزاری است.

وی گفت: در مسابقات بسکتبال و هندبال منطقه ۲ کشور، ۵۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست و ۲۵ داور حضور دارند و در پایان، تیم‌های برتر هر رشته برای حضور در مسابقات نهایی سال تحصیلی پیش رو معرفی خواهند شد.

علیزاده افزود: برگزاری این مسابقات علاوه بر ایجاد فرصت برای رقابت ورزشی دانش‌آموزان، شور و نشاط خاصی را برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها به همراه داشته است.