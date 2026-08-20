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چهلویکمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر منطقه ۲ کشور در رشتههای بسکتبال و هندبال با حضور ۵۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در رامسر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چهلویکمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر منطقه ۲ کشور در رشتههای بسکتبال و هندبال با حضور ۵۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر آغاز شد.
سرپرست مسابقات گفت: این رقابتها همزمان با مسابقات دانشآموزی در ۱۶ استان کشور و در قالب ۶ منطقه، در رشتههای مختلف ورزشی برگزار میشود و رقابتهای منطقه ۲ نیز تا ۱۲ شهریور ادامه خواهد داشت.
سید محمود علیزاده افزود: این دوره از مسابقات با عنوان یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و با تأکید بر سلامت و امنیت دانشآموزان از منزل تا منزل، با همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش دانشآموزی در حال برگزاری است.
وی گفت: در مسابقات بسکتبال و هندبال منطقه ۲ کشور، ۵۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست و ۲۵ داور حضور دارند و در پایان، تیمهای برتر هر رشته برای حضور در مسابقات نهایی سال تحصیلی پیش رو معرفی خواهند شد.
علیزاده افزود: برگزاری این مسابقات علاوه بر ایجاد فرصت برای رقابت ورزشی دانشآموزان، شور و نشاط خاصی را برای دانشآموزان و خانوادهها به همراه داشته است.