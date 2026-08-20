امام جمعه باخرز با انتقاد از قطعی چهار ساعته برق در این شهرستان، این موضوع را موجب گلایه و نارضایتی مردم، بازاریان و دامداران دانست و بر ضرورت چاره‌اندیشی و مدیریت بهتر وضعیت برق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام حسنی‌فر در جلسه شورای اداری شهرستان باخرز با اشاره به قطعی برق در روز سه شنبه گذشته اظهار کرد: قطعی چهار ساعته برق موجب گلایه مردم، بازاریان و دامداران شده است و باید برای مدیریت این موضوع چاره‌اندیشی شود.

وی با اشاره به کاهش ذخایر آبی کشور افزود: کاهش ذخایر آبی موجب خروج دو نیروگاه برق‌آبی از مدار شده و این مسئله بر وضعیت تأمین برق تأثیر گذاشته است.

امام جمعه باخرز در ادامه با اشاره به شرایط امروز کشور، موضوع جنگ را یکی از مسائل مهم دانست و گفت: مسئولان باید با همه توان پای کار باشند و مردم نیز با صبوری و همراهی، این شرایط را پشت سر بگذارند.