آموزش‌های تخصصی و مهارتی نانوایان مازندران با هدف ارتقای کیفیت نان، بهبود فرآیند پخت و افزایش رضایتمندی مردم در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در نشست مشترک اداره کل غله و خدمات بازرگانی و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران، نیاز‌های آموزشی و راهکار‌های توانمندسازی نانوایان استان بررسی شد.

سیدمحمد جعفری، دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان و مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: بهبود کیفیت نان و کاهش زمان انتظار مردم در نانوایی‌ها نیازمند توجه به همه حلقه‌های زنجیره تولید است و ارتقای مهارت و به‌روزرسانی دانش فنی خبازان یکی از ارکان مهم این فرآیند به شمار می‌رود.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توان دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز نانوایان استان برگزار کرد و آنان را با روش‌های نوین پخت، اصول بهداشت و مدیریت بهینه واحد‌های خبازی آشنا کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران نیز از آمادگی این اداره کل برای بررسی نیاز‌های آموزشی حوزه آرد و نان و ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی به نانوایان خبر داد.

در این نشست بر احصای نیاز‌های آموزشی نانوایان از سوی اداره کل غله و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای برای برگزاری دوره‌های تخصصی و مهارتی در شهرستان‌های استان تأکید شد.

اجرای این دوره‌ها با هدف ارتقای مهارت نانوایان، بهبود کیفیت نان و ارائه خدمات مطلوب‌تر در واحد‌های خبازی استان انجام خواهد شد.