به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: حاج خدامراد فرجی پدر شهید جاویدالاثر فریبرز فرجی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود: با حضورمردم پدرشهید جاویدالاثر فریبرز فرجی در روستا چمزین تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گفته وی شهید فریبرز فرجی متولد سال ۱۳۴۰، در جریان عملیات والفجر یک در ارتفاعات پازان کردستان به شهادت رسید و در شمار شهدای جاویدالاثر قرار دارد.