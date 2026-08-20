پخش زنده
امروز: -
پدر شهید فریبرز فرجی در روستای چمزین شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: حاج خدامراد فرجی پدر شهید جاویدالاثر فریبرز فرجی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
خسروی افزود: با حضورمردم پدرشهید جاویدالاثر فریبرز فرجی در روستا چمزین تشییع و به خاک سپرده میشود.
به گفته وی شهید فریبرز فرجی متولد سال ۱۳۴۰، در جریان عملیات والفجر یک در ارتفاعات پازان کردستان به شهادت رسید و در شمار شهدای جاویدالاثر قرار دارد.