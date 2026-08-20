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به مناسبت هفتهی ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی نشست دبیران سازمان های مردم نهاد این استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به مناسبت هفتهی ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی نشست دبیران سازمان های مردم نهاد استان به همت سازمان ورزش و جوانان و معاونت فرهنگی و امور جوانان استان به منظور آشنایی با هوش مصنوعی، تولید محتوی، آشنایی با امور مالیاتی برگزار شد.
در این نشست فضای گفتوگو محور در راستای دغدغههای جوانان با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی فراهم شد.
حمیدرضا حاج بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت میزان رشد، اعتدال و پیشرفت هر کشور بستگی به بزرگی فکر و اندیشه دارد.
حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۲۰ میلیون تومان برای همهی سمنها درنظر گرفته شده بود که پس از پیگیری انجام شده به ۱۴ میلیارد تومان تا پایان سال رسید.