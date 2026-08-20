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معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: نیروگاههایی که در روزهای باقیمانده تابستان با تولید حداکثری و بدون خروج اضطراری، فعال باشند در اولویت پرداخت مطالبات قرار گرفته و از تخصیص مضاعف ۲۰ درصدی منابع نقدینگی برخوردار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اهمیت حفظ پایداری شبکه برق در روزهای اوج مصرف تابستان اظهار کرد: بر اساس دستور وزیر نیرو، نیروگاههایی که تا پایان شهریورماه بهصورت مستمر در مدار تولید باقی بمانند و با خروج اضطراری مواجه نشوند، مشمول مشوقهای ویژه وزارت نیرو خواهند شد.
وی افزود: با هدف حمایت از نیروگاههایی که در تأمین حداکثری نیاز مصرف کشور مشارکت دارند، واحدهای نیروگاهی واجد شرایط با معرفی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در اولویت پرداخت مطالبات برق تولیدی قرار میگیرند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: این نیروگاهها همچنین در فرآیند تخصیص منابع برای پرداخت مطالبات مربوط به برق تولیدی در ماههای مرداد و شهریور، از ۲۰ درصد تخصیص مضاعف نقدینگی نسبت به روال معمول بهرهمند خواهند شد.
رجبی مشهدی تأکید کرد: این مشوق شامل نیروگاههای دولتی نیز میشود و معیار اصلی برخورداری از آن، استمرار تولید، آمادگی کامل واحدها، جلوگیری از خروج اضطراری و ایفای نقش مؤثر در تأمین برق پایدار کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست با هدف ایجاد انگیزه برای حفظ آمادگی نیروگاهها، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و عبور موفق از روزهای باقیمانده تابستان انجام میشود. نیروگاههایی که در این دوره با تولید پایدار در کنار صنعت برق کشور باشند، از حمایت بیشتر و اولویت بالاتری در پرداخت مطالبات برخوردار خواهند شد.