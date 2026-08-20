

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ از امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد) در اردن آغاز می‌شود و طبق برنامه، تیم ایران که در گروه B این مسابقات قرار دارد، پس از استراحت در روز نخست، فردا و از ساعت ۱۸:۳۰ در نخستین گام خود به مصاف عربستان می رود.

هندبالیست‌های نوجوان ایران که با تیم‌های عربستان، قطر، کویت و سوریه هم‌گروه هستند، تاکنون چهار بار در تاریخ این مسابقات روی سکو قرار گرفته‌اند و از تیم‌های مدعی آسیا در این رده به شمار می‌آیند.

شاگردان رجبی در شرایطی مقابل عربستان قرار می‌گیرند که این تیم نیز یک‌بار و در سال ۲۰۲۲ موفق به کسب مدال برنز این رقابت‌ها شده است و البته همواره جزو تیم‌های مدعی آسیا محسوب می‌شود.

با نظر کادرفنی، تیم نوجوانان با ۱۹ بازیکن در این دوره از رقابت‌ها حاضر می‌شود که اسامی آنان به شرح زیر است:

محمدطا‌ها ابراهیم خانلری سیس، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودکی، صالح حسه‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، حسین خجسته، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی و محمدحسین کمالی

کادرفنی تیم هندبال نوجوانان را نیز، محمدرضا رجبی (سرمربی)، عزیز نوربهبهانی (مربی)، حسین رجبی (سرپرست)، رضا سرسنگی (ماساژور) و امیرحسین چوپانی (تدارکات) تشکیل می‌دهند.

برنامه سایر دیدار‌های تیم هندبال نوجوانان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

یکشنبه ۱ شهریور

ایران – قطر / ساعت ۱۶:۳۰

دوشنبه ۲ شهریور

ایران – کویت / ساعت ۱۶:۳۰

چهارشنبه ۴ شهریور

ایران – سوریه / ساعت ۱۲:۳۰

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا تا ۱۰ شهریور ماه در اردن ادامه دارد و چهار تیم برتر این مسابقات، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.