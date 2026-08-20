به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت: در پی گزارش انتشار مطالب کذب و موهن در فضای مجازی، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات فنی، متهم را که زنی ۳۳ ساله بود در بخش مرکزی رودسر شناسایی و پس از هماهنگی قضائی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رودسر گفت: مستندات مربوط به محتوا‌های مورد اتهام نیز از تلفن همراه متهم کشف و وی با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.