\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0627\u0631\u0627 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u062f\u0639\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u06cc\u06a9 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u0645\u0631\u0632 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0628\u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\n