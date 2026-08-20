به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میر حامد خانی افزود: وضعیت پرونده‌ های زوجین که از طریق سامانه مسیر ارجاع شده و زوجین به مراکز مشاوره مراجعه کردند بیشتر به سازش رسیده است و استان چهارمحال و بختیاری وضعت مطلوب دارد.

سامانه مسیر (مشاوره ساختن یک راه)، به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، به منظور ساماندهی و مدیریت درخواست‌های مشاوره خانواده، با اولویت مشاوره پیش از طلاق طراحی و پیاده‌سازی شده است.