همکاری ایران برای تکمیل مسیر بندر شیخ ابونصر فراهی در افغانستان
استاندار خراسان جنوبی در دیدار با والی فراه وعده داد: ۶۴ کیلومتر باقیمانده مسیر بندر شیخ ابونصر فراهی را پیش از فرارسیدن زمستان تکمیل کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، ملا محمد حافظ مجاهد، والی فراه، در دیدار با سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی ، درباره حل مشکلات تجارتی و تقویت همکاریهای مشترک میان دو استان گفتوگو کردند .
در این نشست، تکمیل بخش باقیمانده مسیر بندر شیخ ابونصر فراهی میان افغانستان و ایران، یکی از موضوعات اصلی بود. والی فراه، تکمیل این مسیر را گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور دانست. سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی ، این مسیر را از نظر اقتصادی و مرزی مهم خواند و گفت: ایران در سال گذشته به ارزش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار از طریق این مسیر به افغانستان صادرات داشته است. هاشمی افزود : از آغاز جنگ ایران تاکنون، میزان واردات افغانستان به ایران ۸۰ درصد افزایش یافته است. در این نشست، دو طرف درباره تقویت تجارت، ایجاد فرصتهای شغلی، ایجاد بازار مشترک، تسهیل روند صدور روادید ، صادرات اجناس داخلی، توسعه صنایع، گردشگری، آموزش، محصولات زراعتی و حل مشکلات موجود میان تاجران و مسافران نیز بحث و تبادل نظر کردند. مقامهای فراه و خراسان جنوبی بر گسترش همکاریهای دوجانبه و ایجاد سهولت های بیشتر برای فعالیتهای اقتصادی و تجارتی میان دو طرف تأکید کردند. بندر شیخ ابونصر فراهی یکی از مسیرهای مهم مرزی میان افغانستان و ایران در ولایت فراه است که تکمیل مسیر منتهی به آن میتواند در تسهیل رفتوآمد، کاهش هزینههای ترانزیتی و افزایش مبادلات تجارتی میان دو کشور نقش داشته باشد. در سالهای اخیر، مقامهای افغانستان و ایران بر توسعه زیرساختهای مرزی و افزایش همکاریهای اقتصادی تأکید کرده اند.