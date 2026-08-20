مردی حدوداً ۶۰ ساله بر اثر سقوط به داخل چاه آب در یکی از روستا‌های شهرستان تفرش جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی اعلام گزارش سقوط یک مرد حدوداً ۶۰ ساله به داخل چاه آب، تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

پس از حضور نیرو‌های اورژانس و خارج‌سازی فرد حادثه‌دیده از داخل چاه، کارشناسان اورژانس وضعیت وی را بررسی کردند که مشخص شد این مرد بر اثر سقوط به داخل چاه جان خود را از دست داده است.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با هشدار درباره خطرات چاه‌های آب و اماکنی مانند غارها، اعلام کرد: کمبود اکسیژن و تجمع گاز‌های خطرناک می‌تواند موجب کاهش یا از دست رفتن هوشیاری افراد و بروز حوادث جبران‌ناپذیر شود