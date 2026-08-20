نخستین دوره رقابت‌های بوکس استان تهران در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات از ۲۶ مرداد ماه به مدت سه روز با حضور پیش از یکصد بوکسور در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در آکادمی بوکس شیری برگزار شد.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

رده نوجوانان

۴۴ کیلوگرم شادی شاهسون

۴۶ کیلوگرم هستی سرخانی بیله درق

۵۰ کیلوگرم دنیا تیموری

۵۴ کیلوگرم یاسمن مغانی

۵۷ کیلوگرم مهرنیا جمدر

۶۰ کیلوگرم هدیه بیک زاده

۶۳ کیلوگرم رونیکا ازگلی

۶۶ کیلوگرم ریحانه فتحی پور

رده جوانان

۴۸ کیلوگرم کیانا امامی

۵۴ کیلوگرم محنا نوری

۵۷ کیلوگرم مارین گلی زاده (المپین المپیک جوانان داکار)

۶۰ کیلوگرم یگانه مبرهن

۶۵ کیلوگرم سارینا نجفی

۷۰ کیلوگرم شینا دادخواه

۷۵ کیلوگرم زهرا نائب الصدر

رده بزرگسالان

۴۸ رضوان بهزادی نسب

۵۱ حسنی حاجی پور

۵۷ مهرنوش صالحی

۶۰ سحر سرتیپ پور

۶۵ پروانه معصومی

۷۰ سارینا ملکی

۷۵ غزل تهرانی