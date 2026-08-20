به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ ازپکن ، لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران،بار دیگر خواستار حل و فصل اختلافات از مسیر سیاسی و دیپلماتیک شد.

لین جیان،روز پنجشنبه در نشست خبری در پکن، در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر علیه ایران گفت: تحریم و اعمال فشار به حل مسئله کمکی نمی‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین از طرف‌های ذی‌ربط خواست مسئولانه رفتار کنند و اختلافات را از طریق سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند.

این موضع پکن در شرایطی اعلام می‌شود که دولت آمریکا از تشدید فشار اقتصادی علیه تهران سخن گفته و دونالد ترامپ تهدید کرده است کشورها و طرف‌هایی که از نظر واشنگتن به ایران کمک اقتصادی می‌کنند نیز با پیامدهای سنگین روبه‌رو خواهند شد.

چین پیش از این نیز بارها مخالفت خود را با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران اعلام کرده و بر ضرورت بازگشت طرف‌ها به گفت‌وگو تأکید کرده است.

پکن همچنین نسبت به پیامدهای ادامه درگیری و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داده است؛ آبراهی راهبردی که نقش مهمی در انتقال انرژی جهان دارد و ادامه بحران در آن، علاوه بر منطقه، بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

چین که از مهم‌ترین شرکای تجاری و خریداران نفت ایران به شمار می‌رود، همزمان تلاش کرده است موضع خود را بر کاهش تنش، توقف اقدامات نظامی و استفاده از دیپلماسی متمرکز نگه دارد.

به این ترتیب، اظهارات امروز پکن را می‌توان پیامی روشن به واشنگتن دانست؛ اینکه از نگاه چین، افزایش تحریم‌ها و فشار اقتصادی نه تنها به حل بحران ایران کمک نمی‌کند، بلکه خطر تشدید تنش و گسترش پیامدهای آن به اقتصاد و امنیت منطقه و جهان را افزایش خواهد داد.