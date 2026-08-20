به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نگرانی داوطلبان، با انتشار تبلیغاتی مانند «سؤالات تضمینی» و «قبولی صددرصدی» کاربران را به پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات شخصی و بانکی ترغیب می‌کنند.

وی افزود: داوطلبان و خانواده‌ها به هیچ عنوان فریب این وعده‌ها را نخورند و وجه یا اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

رئیس پلیس فتا استان گیلان از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.