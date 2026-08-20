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عملیات اجرای حکم قطعی دادگاه برای قلعوقمع و اعاده به وضع سابق یک ساختمان ۱۰ طبقه ۳۰ واحدی غیرمجاز در پلاک ۲۰ منطقه میگون شمیرانات آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عملیات اجرای حکم قضایی «قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.
این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساختوساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.
پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاههای نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلعوقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساختوساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصهای که ساختوساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلعوقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.
بر اساس روند اجرای حکم، با توجه به پیچیدگیهای فنی تخریب طبقات فوقانی و گستردگی بنا، عملیات قلعوقمع مستحدثات در چند مرحله ادامه خواهد داشت تا حکم قطعی دادگاه بهطور کامل اجرا و عرصه اراضی ملی به وضع سابق اعاده شود.