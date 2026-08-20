گروه جهادی قرارگاه امام علی (ع) استان اصفهان، به ٣۵٠ نفر در کوهپایه خدمات درمانی دندانپزشکی رایگان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول این گروه جهادی گفت: به همت گروه ٣٧ نفره به ٣۵٠ نفر نیازمند کمیته امداد در کوهپایه به مدت دو روز خدمات رایگان درمانی دندانپزشکی دریافت کردند.

امیر محسن فیوج با بیان اینکه این گروه با ١۵ یونیت فعال، خدمات ترمیم، جراحی و کشیدن دندان، عصب کشی، جرم گیری را انجام دادند افزود: مشاوره آموزشی بهداشتی دهان و دندان، غربالگری قند و فشارخون از دیگر خدمات رایگان این گروه جهادی است.

شهرستان کوهپایه با توجه به عدم دسترسی به خدمات تخصصی و نیاز خانواده‌های کم‌برخوردار، نیاز به حضور مستمر گروه‌های جهادی درمانی دارد.