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مسابقات ورزشی مدارس عشایری و روستایی کشور با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان در سالن فردوسی مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مسابقات ورزشی مدارس عشایری و روستایی کشور، امروز با حضور علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان وزارتی و استانی، به میزبانی خراسان رضوی در سالن فردوسی مشهد افتتاح شد.
این رویداد ملی امسال حالوهوایی متفاوت دارد؛ رویدادی که در کنار رقابت و نشاط دانشآموزی، به نام و یاد شهدای والامقام مدرسه شجره طیبه میناب مزین شده است.
مسابقات ورزشی مدارس عشایری و روستایی کشور با هدف توسعه و تعمیق فعالیتهای ورزشی در مدارس عشایری و روستایی، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان و فراهمسازی فرصتهای برابر برای حضور دانشآموزان مناطق مختلف کشور در عرصههای ورزشی برگزار میشود.
در این دوره از مسابقات، دانشآموزان دوره اول متوسطه دختر و پسر از استانهای مختلف کشور حضور دارند و در دو رشته مینیفوتبال ویژه پسران و داژبال (وسطی) ویژه دختران با یکدیگر به رقابت میپردازند.
برگزاری این مسابقات در کنار ایجاد شور و نشاط و تقویت روحیه رقابت سالم در میان دانشآموزان، زمینهای برای ارتقای مهارتهای اجتماعی، کارگروهی، مسئولیتپذیری و تقویت فرهنگ مشارکت در میان نسل آینده فراهم میکند.
میزبانی خراسان رضوی از این رویداد ملی، در راستای توجه به توسعه متوازن فعالیتهای تربیتبدنی و ورزشی و تحقق عدالت تربیتی و آموزشی در مناطق روستایی و عشایری کشور انجام شده و فرصتی برای شناسایی ظرفیتها و استعدادهای ورزشی دانشآموزان این مناطق فراهم کرده است.