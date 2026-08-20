مسابقات ورزشی مدارس عشایری و روستایی کشور با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان در سالن فردوسی مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مسابقات ورزشی مدارس عشایری و روستایی کشور، امروز با حضور علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان وزارتی و استانی، به میزبانی خراسان رضوی در سالن فردوسی مشهد افتتاح شد.

این رویداد ملی امسال حال‌وهوایی متفاوت دارد؛ رویدادی که در کنار رقابت و نشاط دانش‌آموزی، به نام و یاد شهدای والامقام مدرسه شجره طیبه میناب مزین شده است.

مسابقات ورزشی مدارس عشایری و روستایی کشور با هدف توسعه و تعمیق فعالیت‌های ورزشی در مدارس عشایری و روستایی، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای حضور دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور در عرصه‌های ورزشی برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقات، دانش‌آموزان دوره اول متوسطه دختر و پسر از استان‌های مختلف کشور حضور دارند و در دو رشته مینی‌فوتبال ویژه پسران و داژبال (وسطی) ویژه دختران با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

برگزاری این مسابقات در کنار ایجاد شور و نشاط و تقویت روحیه رقابت سالم در میان دانش‌آموزان، زمینه‌ای برای ارتقای مهارت‌های اجتماعی، کارگروهی، مسئولیت‌پذیری و تقویت فرهنگ مشارکت در میان نسل آینده فراهم می‌کند.

میزبانی خراسان رضوی از این رویداد ملی، در راستای توجه به توسعه متوازن فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزشی و تحقق عدالت تربیتی و آموزشی در مناطق روستایی و عشایری کشور انجام شده و فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌ها و استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان این مناطق فراهم کرده است.