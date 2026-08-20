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تمرین تیم فوتبال جوانان ایران امروز در بانکوک در قالب ۲ گروه برگزاری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال جوانان ایران در ادامه برنامههای آمادهسازی خود در اردوی تایلند، امروز (پنجشنبه) به وقت محلی یک جلسه تمرینی را پشت سر گذاشت.
در این تمرین سبک شاگردان قاسم حدادیفر در ۲ گروه به اجرای برنامههای مدنظر کادرفنی پرداختند.
ملیپوشان جوان فوتبال ایران در این ۲ گروه به کارهای بدنی و تمرینات تاکتیکی مشغول شدند تا خود را برای اجرای ادامه برنامههای این اردو آماده کنند.
اردوی تیم کمتر از ۲۰ سال کشورمان در بانکوک تا ۵ شهریور ادامه دارد و پس از آن تیم برای حضور در مسابقات گروه C مرحله انتخابی جام ملتها راهی ویتتری ویتنام میشود.
برنامه دیدارهای ایران در گروه C این مسابقات به شرح زیر است:
۹ شهریور
ایران - فلسطین | ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران
۱۲ شهریور
کره شمالی - ایران | ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران
۱۵ شهریور
ایران - ویتنام | ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران