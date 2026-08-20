فرمانده کل انتطامی کشور از کشف بیش از ۱۷ تُن انواع موادمخدر، ۷۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۴۳۰ قبضه انواع سلاح و دستگیری تعداد زیادی از مجرمان در ۴۸ ساعت گذشته پلیس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رادان، فرمانده کل انتطامی کشور گفت: کشف ۱۷ تُن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک بازه ۴۸ ساعته، یک رکورد عملیاتی قابل توجه است؛ حاصل رصد شبانه روزی شبکه‌های قاچاق، اقدامات هوشمندانه در محور‌های مواصلاتی و انهدام کارگاه‌های تولید و دپوی مواد بود که این مقدار مواد، اگر به دست مصرف کننده می‌رسید، می‌توانست جان هزاران جوان را نشانه بگیرد و خانواده‌های زیادی را درگیر کند.

فرمانده کل انتظامی درباره کشف سوخت و سلاح هم گفت: در حوزه سوخت، ۷۸۶ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی قاچاق کشف و توقیف شد. این حجم سوخت، بیت المال است که در شبکه‌های قاچاق در حال خارج شدن از چرخه قانونی بود و با ورود به بازار آزاد، هم به اقتصاد کشور آسیب می‌زد و هم یارانه را هدف قرار می‌داد که بحمدالله در این حوزه هم همکاران پر تلاشم، اقدامات ارزشمندی داشتند.

وی گفت: در حوزه مبارزه با قاچاقچیان سلاح غیر مجاز نیز ۴۳۰ قبضه انواع سلاح شامل ۱۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۳۱۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد.

سردار رادان افزود: سلاح جنگی، ابزار اصلی باند‌های مسلح، سارقان و مخلان امنیت است؛ خارج کردن این حجم سلاح از چرخه جرائم، یعنی کاهش ظرفیت خشونت در جامعه و امنیت بیشتر برای مردم.