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فرمانده انتظامی سوادکوه شمالی از کشف ۶ تن و ۳۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی سوادکوه شمالی گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی، مأموران انتظامی هنگام گشتزنی به یک دستگاه کامیون و یک دستگاه نیسان حامل چوب مشکوک شدند و خودروها را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ ذکریا محمودی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها، ۶ تن و ۳۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی فاقد هرگونه مجوز حمل کشف کردند.
وی گفت: در این ارتباط ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی، محموله چوبهای توقیفی برای رسیدگی و اقدامات قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی سوادکوه شمالی ارزش ریالی چوبهای کشفشده را برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پلیس با افرادی که بدون مجوز قانونی اقدام به قطع، نگهداری و حمل چوب و فرآوردههای جنگلی میکنند، برخورد خواهد کرد.