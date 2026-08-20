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مراسم عزاداری شهادت امام حسن عسکری (ع) و بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب در مسجد جامع همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیین سوگواری شهادت یازدهمین اختر تابناک ولایت، حضرت امام حسن عسکری (ع)، همزمان با چهلمین روز فراق جانسوز رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای، با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی، روحانیون و خانوادههای معظم شهدا در مسجد جامع همدان برگزار شد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این مراسم ضمن تسلیت شهادت مظلومانه امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت چهلمین روز عروج ملکوتی رهبر معظم انقلاب، به تبیین ابعاد شخصیتی این دو چهره بینظیر در تاریخ تشیع پرداخت و گفت: امام حسن عسکری (ع) را الگوی صبر، استقامت و مبارزه فرهنگی در سختترین شرایط تاریخی دانستند حجتالاسلام فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود، با یادآوری ایام سوگواری چهلم رهبر شهید، به ترسیم شخصیت جامع و چندسویه حضرت آیتالله خامنهای پرداخت و ایشان را تلفیقی نادر از عالِم عامل، مجاهد نستوه، مدیر مدبر و مرجع بصیر توصیف کرد
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن فاضلیان افزود: رهبر شهید ما، نه تنها در فقه و اصول سرآمد بود و شاگردان بزرگی پروراند، بلکه در عرصه سیاست و مدیریت کلان نظام، با درک عمیق از معادلات جهانی و تکیه بر باورهای دینی، کشتی انقلاب را از گردابهای خطرناک عبور داد. اندیشه سیاسی ایشان، همواره بر دو رکن اساسی استکبارستیزی و حمایت از محرومان استوار بود و این میراث گرانبها، چراغ راه آینده نظام اسلامی خواهد بود.