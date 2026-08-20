رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در جمع فعالان فرهنگی و هنرمندان استان مرکزی در اراک گفت: مسجد باید از یک محل برگزاری نماز فراتر رفته و به پایگاه حل مسائل مردم، تقویت همبستگی اجتماعی و جهاد تبیین تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام محمد قمی در جمع فعالان فرهنگی و هنرمندان استان مرکزی در اراک، با اشاره به ظرفیت بالای مردم ایران افزود: حضور مردم در مناسبت‌های مختلف نشان‌دهنده توان جامعه برای ایستادگی، مقاومت و همراهی با جریان حق است.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی نباید تنها معیار قضاوت درباره جامعه باشد، گفت: ظرفیت‌های پنهان و توانمندی‌های مردم بسیار بیشتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: مسجد باید محل تجمع مردم، ایجاد اخوت و برادری و حل مسائل محله باشد و نقش آن نباید به برگزاری نماز جماعت و برنامه‌های محدود خلاصه شود.

حجت‌الاسلام قمی با اشاره به جنگ ترکیبی و نبرد افکار عمومی افزود: امروز جنگ اصلی بر سر ذهن مردم است و خبرنگاران، معلمان، استادان دانشگاه و فعالان فرهنگی در این میدان مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی جهاد تبیین را محور فعالیت‌های فرهنگی دانست و گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی، باید برای تقویت امید، اعتماد و اراده جمعی مردم تلاش کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین بر استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان در عرصه روایت و تبیین تأکید کرد و افزود: روایت پیشرفت‌ها و خوبی‌های جامعه می‌تواند انگیزه‌ها را تقویت و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.

حجت‌الاسلام قمی در پایان گفت: هر مسجد باید متناسب با شرایط روز، مأموریت خود را بازتعریف کند و با تکیه بر ظرفیت مردم، در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد.