۵۳۷۱ تاکسی فرسوده در تبریز نیازمند نوسازی
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز از وجود ۵۲۹ دستگاه اتوبوس، ۳۶ دستگاه مینیبوس و ۱۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی در شهر خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵۳۷۱ دستگاه تاکسی فرسوده در تبریز وجود دارد که نیازمند نوسازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
فرخ جلالی در نشستی با خبرنگاران با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تبریز اظهار کرد:در مجموع ۵۲۹ دستگاه اتوبوس در ناوگان حملونقل عمومی تبریز فعالیت میکنند که ۲۹۰ دستگاه متعلق به بخش خصوصی و ۲۳۹ دستگاه متعلق به بخش دولتی است. همچنین ۳۶ دستگاه مینیبوس در این ناوگان فعالیت دارند.
وی افزود:در کنار ناوگان اتوبوسرانی ۱۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی نیز در شهر تبریز فعال است که بخش قابل توجهی از این ناوگان نیازمند نوسازی است.
وی با اشاره به روند نوسازی تاکسیها گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون یکهزار و ۷۵۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده است که سهم سال ۱۴۰۰، ۹۳ دستگاه، سال ۱۴۰۱، ۹۰۹ دستگاه، سال ۱۴۰۲، ۴۰۵ دستگاه، سال ۱۴۰۳، ۳۱۸ دستگاه و سال ۱۴۰۴، ۲۵ دستگاه بوده و طی امسال تاکنون هیچ دستگاهی نوسازی نشده است.
جلالی با اشاره به میانگین عمر اتوبوسهای ناوگان شهری گفت:میانگین عمر اتوبوسها در کل مسیرها هفت سال و قابل قبول است اما در مسیر BRT متاسفانه متوسط عمر اتوبوسها به ۱۳ سال رسیده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز ادامه داد: در ابتدا ۹۶ دستگاه اتوبوس در مسیر BRT وجود داشت که اکنون به دلیل فرسودگی و خارج شدن تعدادی از اتوبوسها از چرخه فعالیت تعداد اتوبوسهای فعال به ۷۰ دستگاه کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه روزانه ۳۷۰ هزار نفر با اتوبوس جابجا میشوند گفت: تعداد مسافران جابجا شده با تاکسی نیز روزانه ۸۸۰ هزار نفر است.
وی با اشاره به عملکرد دوره ششم شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری تبریز اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون در مجموع ۲۸۲ دستگاه اتوبوس خریداری و ۱۸۲ دستگاه اتوبوس بازسازی شده است. در سال ۱۴۰۵ نیز ۴۱ دستگاه اتوبوس با یک سال ساخت وارد مدار شدهاند و اتوبوسهای کهنه جمعآوری و به بخش خصوصی واگذار شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت خط ۱۴۴ کمربندی گفت: خط ۱۴۴ همیشه با مشکل ترافیک مواجه بود، چرا که اتوبوسهای آن به دلیل خرابی متوقف میشدند بر همین اساس ۱۵ دستگاه اتوبوس جدید برای جایگزینی خودروهای خراب اختصاص یافت که در محدوده حدفاصل میدان آذربایجان، نصفراه و شهید رجایی فعلی فعالیت میکنند.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز ادامه داد: در سال ۱۴۰۵، ۴۱ دستگاه اتوبوس به بخش خصوصی، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و ستاد شهرداری واگذار شده است به عنوان نمونه ۱۵ دستگاه در مسیر ۱۴۴ کمربندی، شهید غفاریان، شهید قرهباغی، گلشهر و مسیرهای ادامهدهنده آن فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: ۴۱ دستگاه اتوبوس نو نیز در دپو قرار دارد و در انتظار اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر برای واگذاری به بخش خصوصی است. تامین این ناوگان از طریق کمک شهرداری و اوراق مشارکت و مرابحه دنبال میشود.
جلالی با اشاره به خرید اتوبوسهای برقی گفت: ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی سال گذشته خریداری شده که در صورت تکمیل محل شارژ، در هفته دولت و هفته وحدت در شهریور ماه رونمایی و در مسیر BRT راهاندازی خواهند شد این دستگاهها با مبلغ ۲۵ میلیارد تومان خریداری شدهاند که اکنون قیمت آنها دو برابر شده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد عملیات محل شارژ اتوبوسهای برقی انجام شده است گفت:در صورت تکمیل محل شارژ این اتوبوسها وارد مسیر BRT خواهند شد.
جلالی با اشاره به مشکلات تامین برق اتوبوسهای برقی اظهار کرد: بر اساس قانون، شهرداری برای خرید اتوبوس میتواند با کمک محیط زیست اقدام کند و اداره برق نیز باید موضوع شارژ را حل کند.
جلالی از رایزنی برای خرید اتوبوسهای دوکابین خبر داد و گفت: در حال رایزنی برای خرید اتوبوس دوکابین از طریق شهرداری و شورای اسلامی شهر هستیم.
وی با اشاره به وضعیت مسیر BRT خاطر نشان کرد: با تلاش معاونت عمران شهرداری، معاونت حملونقل و همکاران سازمان وضعیت این مسیر در حال بهبود است و اقداماتی از جمله آسفالت، احداث سایبان و سایر اقدامات عمرانی در حال انجام است.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز با تاکید بر ضرورت راهاندازی حملونقل ترکیبی در شهر اظهار کرد: حملونقل ترکیبی باید به صورت کارشناسی مطالعه و راهاندازی شود چرا که تا زمانی که این موضوع انجام نشود، مشکلات حملونقل ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از مسیرهایی که ضرورت دارد به آن توجه شود، حدفاصل میدان آذربایجان تا فهمیده از غرب به شرق است که باید برای آن برنامهریزی شود تا تاکسی و اتوبوس در این محدوده بهصورت مناسب سرویسدهی کنند. در روزهای عادی در این مسیر پنج تا شش تصادف کوچک و بزرگ رخ میدهد، درحالی که بخش عمده امکانات حملونقل عمومی به محدوده مرکزی شهر اختصاص یافته است.
وی با اشاره به مشکلات کارتهای بلیط اتوبوس بیان کرد: ۳۴ درصد و حتی بیشتر پرت پرداختی در کارتهای BRT داریم. هزینهای که از بابت حملونقل عمومی دریافت میشود، تنها یکچهارم هزینههای ما را پوشش میدهد، آن هم در صورتی که ۳۴ درصد پرت پرداختی وجود نداشته باشد.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز با اشاره به زمان انتظار مسافران گفت: در روزهای عادی، متوسط زمان انتظار مسافر در مسیر BRT چهار دقیقه و در روزهای تعطیل شش دقیقه است. در سایر خطوط درونشهری ۱۵ دقیقه و در خطوط حومه ۴۰ دقیقه است که در حال تلاش برای کاهش این مدت زمان هستیم.
جلالی از راهاندازی خط خاوران خبر داد و گفت: مسیر ۱۸۸ نیز توسعه یافته و بیمارستان مردانیآذر و روستای شادباد علیا را پوشش میدهد و سرویسدهی به داخل شهرک خاوران نیز انجام خواهد شد سرویسدهی به شهرک شهید صیاد شیرازی در بازههای زمانی ۸ صبح تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۸ انجام میشود.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز با اشاره به وضعیت ایستگاههای اتوبوس تصریح کرد: ۹۰ ایستگاه سایهبان با هماهنگی مناطق دهگانه احداث شده و ۳۴ ایستگاه نیز در حال احداث است. بهبود وضعیت ایستگاهها و زیرساختهای حملونقل عمومی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
جلالی با اشاره به بدهی سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز به تامین اجتماعی اظهار کرد: در مجموع ۱۳۸ میلیارد تومان بدهی تکلیفی و غیرتکلیفی به سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که شامل جریمه نیز میشد. اخیراً ۷۰ میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی را در طی امسال پرداخت کردهایم و مابقی بدهی در آینده پرداخت میشود.
وی با اشاره به اصلاح مسیر BRT گفت: ۳۰ مورد سرعتگیر با هماهنگی راهور استان در مسیر BRT حذف شده که این اقدام نتایج بسیار خوبی در پی داشت.
جلالی با اشاره به ساختار جدید سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی، ترمینال و تاکسیرانی در قالب سازمان مدیریت حملونقل مسافر ادغام شدهاند.
وی ادامه داد: تعداد کل همکاران سازمان ۸۶۵ نفر است که این تعداد علاوه بر نیروهای پیمانکاری است.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز گفت: ۲۵ دستگاه اتوبوس برای خدمترسانی به زائران به مرز مهران اعزام شده بود.
جلالی با تشریح وضعیت خطوط اتوبوسرانی تبریز اظهار کرد: در حال حاضر ۵۱ مسیر درونشهری، ۱۳ مسیر حومه و یک خط تندرو BRT در شهر تبریز فعال است. در دوره ششم شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری تلاش شده است با خرید، بازسازی و واگذاری اتوبوسها به بخش خصوصی، وضعیت ناوگان حملونقل عمومی بهبود یابد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه حملونقل عمومی گفت: تا زمانی که منابع مالی پایدار برای توسعه و نوسازی ناوگان فراهم نشود، امکان افزایش ظرفیت ناوگان به میزان مورد نیاز وجود نخواهد داشت و لازم است برای توسعه حملونقل ترکیبی، نوسازی ناوگان و تامین زیرساختهای لازم برنامهریزی جدی انجام شود.