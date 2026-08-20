به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه قدس نت، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: از عموم ملت و امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان دعوت می‌کنیم روز جمعه را روز یاری و خشم برای قدس و غزه و کرانه باختری قرار دهند. تاکید می‌کنیم به آتش کشیدن مسجد الاقصی در ۵۷ سال قبل در راستای تلاش‌ها برای هدف قرار دادن این مسجد و تحمیل سیطره و تقسیم آن بوده است.

در بیانیه حماس تأکید شده است: ما درباره خطر طرح‌های فعلی برای یهودی سازی مسجد الاقصی و تغییر ماهیت آن هشدار می‌دهیم و بر لزوم تبدیل سالگرد این واقعه به انگیزه‌ای برای پشتیبانی از قدس و مردم آن و مخالفت با یورش به آن و شهرک سازی و بیرون راندن مردم از آن تاکید می‌کنیم. تلاش‌ها برای تحمیل تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی به رژیم اشغالگر هیچ مشروعیتی نمی‌بخشد.