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مسابقات زورخانهای و مهارتهای فردی قهرمانی کشور رده سنی نونهالان به میزبانی همدان از امروز به مدت دو روز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسابقات زورخانهای و مهارتهای فردی قهرمانی کشور رده سنی نونهالان به میزبانی همدان و حضور ۳۶۲ ورزشکار از ۲۷ استان، از امروز به مدت دو روز آغاز شد.
دبیر کل فدراسیون ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی از رشد ۲۵ درصدی شرکتکنندگان نسبت به سال گذشته و آغاز رسمی استعدادیابی برای اردوی تیم ملی خبر داد و گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۳۶۲ ورزشکار نونهال از ۲۷ استان کشور و زیر نظر ۲۰ نفر از داوران و کارشناسان فنی فدراسیون در حال برگزاری است.
مسعود ملکی با اشاره به رویکرد جشنوارهای مسابقات گفت: اگرچه این رقابتها به شکل جشنواره و با حضور پرشور خانوادهها برگزار میشود، اما ارزیابی فنی و داوری بر اساس آیتمهای سرعت، قدرت، مهارت، خلاقیت و کسب بیشترین امتیاز در مهارتهای فنی انجام میگیرد تا تیمهای برتر از نظر کمی و کیفی مشخص شوند
وی افزود: برای نخستین بار، کمیته ارزیابی و استعدادیابی فدراسیون، نفرات برتر این مسابقات را شناسایی کرده و به اردوی تیم ملی نونهالان دعوت خواهد کرد که در نهایت از میان این استعدادهای شناساییشده، ۱۰ ورزشکار منتخب به عضویت تیم ملی درخواهند آمد و زیر نظر مربیان، پیراهن تیم ملی را بر تن خواهند کرد.