رضا حدادیان مالک باشگاه نساجی مازندران و آیدین رحمانی شهردار ارومیه با برگزاری مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شمشیربازی، به ترکیب هیئت رئیسه فدراسیون پیوستند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شمشیربازی برگزار شد و در جریان این مجمع، ترکیب هیئت رئیسه فدراسیون با حضور دو چهره شناخته شده در عرصه ورزش و مدیریت تقویت شد.

بر این اساس، رضا حدادیان مالک باشگاه نساجی مازندران، از فعالان حوزه شمشیربازی با سابقه قهرمانی در اسلحه سابر و ریاست سابق هیئت تهران، با اکثریت آرا به عنوان کارشناس خبره فدراسیون انتخاب شد و به عضویت هیئت رئیسه درآمد.

همچنین آیدین رحمانی رئیس هیئت شمشیربازی استان آذربایجان غربی و شهردار ارومیه، با رای قاطع مجمع به عنوان نماینده استان‌ها برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون شمشیربازی انتخاب شد.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی در این باره گفت: حضور این دو چهره شناخته شده ورزشی و مدیریتی در هیئت رئیسه فدراسیون، می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های مدیریتی، اقتصادی و اجرایی در مسیر توسعه این رشته باشد.

وی افزود: انتخاب حدادیان و رحمانی نشان دهنده شکل‌گیری ترکیبی توانمند و متنوع در هیئت رئیسه است؛ ترکیبی که می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در باشگاه‌ها، استان‌ها و بخش‌های مختلف ورزش کشور، پشتوانه‌ای مؤثر برای برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون رقم بزند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی خاطرنشان کرد: یک تیم قوی و مقتدر داریم و در برای پیشبرد اهداف فدراسیون حتی یک دقیقه هم زمان را هدر نمی‌دهیم. قطعا حضور چهره‌های برجسته ورزشی و مدیریتی در بدنه شمشیربازی می‌تواند کمک شایانی به سرعت تحقق یافتن اهداف ما داشته باشد.