کارشناس هواشناسی از کاهش دمای هوا از فردا در استان قم خبر داد و گفت: انتظار داریم شب‌ها شاهد کاهش محسوس دما باشیم به طوری که دمای هوا به ۲۲ درجه سانتیگراد برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از کاهش دمای هوا از فردا خبر داد و گفت: انتظار داریم شب‌ها شاهد کاهش محسوس دما باشیم به طوری که دمای هوا به ۲۲ درجه سانتیگراد برسد.

مرتضی صبوری افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۴ درجه، فردا ۴۱ درجه و روز شنبه و یکشنبه ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت جوی هم گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک خواهد بود و فردا نیز با کاهش سرعت وزش باد در برخی مناطق گرد و خاک خواهیم داشت.