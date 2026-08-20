به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حمزه حسنوند گفت: با هدف اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بروجرد و با دستور مقام قضایی برق ۱۱ حلقه چاه کشاورزی متخلف در این شهرستان قطع شد.

مدیر امور آب شهرستان بروجرد افزود: برق ۱۱ حلقه چاه کشاورزی متخلف به علت نصب نکردن کنتور هوشمند، تمدید نکردن پروانه بهره‌برداری و اقدام به کشت محصولات آبدوست قطع و تجهیزات آن‌ها جمع‌آوری شد.

وی گفت: این اقدامات در ادامه اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و برخورد با تخلفات حوزه آب در شهرستان بروجرد انجام شده است.