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مدیر امور آب بروجرد از قطع برق ۱۱ حلقه چاه کشاورزی متخلف در این شهرستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حمزه حسنوند گفت: با هدف اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بروجرد و با دستور مقام قضایی برق ۱۱ حلقه چاه کشاورزی متخلف در این شهرستان قطع شد.
مدیر امور آب شهرستان بروجرد افزود: برق ۱۱ حلقه چاه کشاورزی متخلف به علت نصب نکردن کنتور هوشمند، تمدید نکردن پروانه بهرهبرداری و اقدام به کشت محصولات آبدوست قطع و تجهیزات آنها جمعآوری شد.
وی گفت: این اقدامات در ادامه اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و برخورد با تخلفات حوزه آب در شهرستان بروجرد انجام شده است.