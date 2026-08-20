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رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: رقابت هفت هزار و ۵۴۹ داوطلب استان چهارمحال و بختیاری در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری پایان یافت.
سعید کریمی رییس دانشگاه شهرکرد گفت: در مجموع ۱۸ هزار و ۲۶۶ داوطلب در حوزههای آزمونی چهارمحال و بختیاری برای شرکت در آزمون سراسری امسال ثبتنام کردهاند که ۱۲ هزار و ۳۴۹ نفر معادل ۶۷.۶ درصد زن و پنج هزار و ۹۱۷ نفر معادل ۳۲.۴ درصد مرد هستند.
وی افزود: بر این اساس، به ازای هر ۱۰۰ داوطلب مرد حدود ۲۰۹ داوطلب زن در آزمون سراسری استان حضور دارند و سهم زنان بیش از ۲ برابر مردان است.
رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: گروه آزمایشی علوم تجربی با هفت هزار و ۵۴۹ داوطلب، معادل ۴۱.۳ درصد کل داوطلبان، پرجمعیتترین گروه آزمایشی در چهارمحال و بختیاری است که پنج هزار و ۲۳۷ نفر از آنها زن و ۲ هزار و ۳۱۲ نفر مرد هستند.
کریمی ادامه داد: گروه علوم انسانی با ۶ هزار و ۶۴۴ داوطلب معادل ۳۶.۴ درصد در رتبه دوم قرار دارد که چهار هزار و ۵۷۷ نفر زن و ۲ هزار و ۶۷ نفر مرد هستند.
وی تصریح کرد: در مجموع ۱۴ هزار و ۱۹۳ داوطلب در ۲ گروه علوم تجربی و علوم انسانی حضور دارند که معادل ۷۷.۷ درصد کل داوطلبان استان است و این آمار نشاندهنده سهم بالای این ۲ گروه در انتخاب رشته داوطلبان استان است.
رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به آمار سایر گروههای آزمایشی اظهار داشت: هزار و ۶۵۰ نفر معادل ۹ درصد در گروه ریاضی، هزار و ۲۸۱ نفر معادل هفت درصد در گروه زبانهای خارجی و هزار و ۱۴۲ نفر معادل ۶.۳ درصد در گروه هنر شرکت دارند.
کریمی افزود: در گروه ریاضی ۶۵۵ نفر زن و ۹۵۵ نفر مرد هستند و این گروه تنها گروه آزمایشی استان است که تعداد داوطلبان مرد در آن بیشتر از زنان است.
وی ادامه داد: در گروه هنر ۹۳۴ نفر زن و ۲۰۸ نفر مرد و در گروه زبانهای خارجی ۹۴۶ نفر زن و ۳۳۵ نفر مرد شرکت کردند.