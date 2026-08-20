اربعین خاکسپاری آقای شهید ایران در رشت اربعین خاکسپاری آقای شهید ایران در رشت اربعین خاکسپاری آقای شهید ایران در رشت اربعین خاکسپاری آقای شهید ایران در رشت اربعین خاکسپاری آقای شهید ایران در رشت اربعین خاکسپاری آقای شهید ایران در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، اربعین خاکسپاری رهبر شهید امت در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه رشت با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شد .

عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور امروز در مراسم اربعین قائد شهید امت در رشت با تأکید بر پیوند میان فرهنگ عاشورا و انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از فرهنگ عاشورا، نهضت انقلاب اسلامی را شکل داد و امروز نیز ملت ایران با تکیه بر مکتب حسینی، مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی با اشاره به برگزاری اجتماعات مردمی در سراسر کشور گفت: مردم قدرشناس ایران اسلامی، همراه با خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان خدمتگزار و آحاد ملت، با حضور در این مراسم‌ها وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی، علمی و تمدنی گیلان افزود: مردم گیلان از سوابق علمی و فرهنگی ارزشمندی برخوردارند و همواره در میدان‌های مختلف پیشگام بوده‌اند و در شهر‌های مختلف این استان، علما، شهدا و شخصیت‌های برجسته‌ای در عرصه‌های مبارزاتی و انقلابی حضور داشته‌اند.

عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه سردار جنگل، افتخار ویژه گیلان است، گفت: روحیه مبارزه با دشمن، تبری از متجاوزان و ایستادگی در برابر ظلم، از ویژگی‌های برجسته مردم این استان به شمار می‌رود و مدیران گیلان نیز در ایام جنگ و پس از اغتشاشات، عملکرد خوبی داشتند و در خدمت‌رسانی به مردم درخشیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی با اشاره به نقش علما و بزرگان گیلان در گسترش فرهنگ دینی افزود: آیت‌الله احسان‌بخش خدمات ارزشمندی برای مردم این استان انجام داد و در میان اهل سنت نیز شخصیت‌های فراوانی حضور داشته‌اند.

وی با بیان اینکه آیت‌الله رودباری نیز مردی شریف و بزرگوار بود و تحصیل، گفتار و رفتار ایشان برای مردم درس محسوب می‌شد، تصریح کرد: نوع زندگی آیت‌الله رودباری موعظه بود و ایشان مصداق بارز این سخن امام صادق (ع) بود که شیعیان باید با عمل خود مکتب اهل‌بیت (ع) را تبلیغ کنند، نه فقط با زبان، زبان عمل از زبان گفتار مؤثرتر است؛ زیرا مردم از رفتار انسان درمی‌یابند که او به سخنان خود باور دارد.

عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به خدمات آیت‌الله قربانی گفت: آیت‌الله قربانی سالیان سال در جایگاه خطیب جمعه مردم را موعظه کرد و حدود ۹۰ جلد کتاب مفید و ارزشمند به رشته تحریر درآورد و امروز نیز حضرت آیت‌الله فلاحتی مسئولیت خطبه‌های نماز جمعه را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ادامه نهضت عاشورا است، تصریح کرد: هنر امام خمینی (ره) این بود که از فرهنگ عاشورا بهره گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی با اشاره به اینکه ملت ایران، ملتی عاشورایی است و امام ما نیز با سخنان، برنامه‌ها و رهنمود‌های خود همچنان در جامعه حضور دارد افزود: پرچمی که امام کبیر به امام شهید سپرد، امروز به فرزند شایسته امام شهید رسیده و در اهتزاز است.

وی با اشاره به اقدامات مهم رهبر شهید انقلاب گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف امام، ساختن ایران مقتدر بود گفت: گسترش فرهنگ قرآنی، تقویت جریان‌های فرهنگی، حمایت از شعر‌های انقلابی و پرمحتوا، برگزاری نشست با فارسی‌زبانان کشور‌های مختلف و تلاش برای قرار گرفتن ایران در جایگاه محور علمی جهان، از جمله اقدامات مهم در این مسیر بود.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه رهبر شهید، زبان فارسی را ستون فرهنگ ملت ایران می‌دانستند، گفت:خودکفایی در حوزه تسلیحات نظامی و ارتقای سخت‌افزار‌های نیرو‌های مسلح نیز از دستاورد‌های مهم کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی افزود: معماری جدید نیرو‌های نظامی و مسلح با فرماندهی رهبر انقلاب شکل گرفت و دشمن با وجود به شهادت رساندن فرماندهان ارشد نظامی و هدف قرار دادن مراکز، پایگاه‌ها و زیرساخت‌ها، نتوانست کشور را دچار اختلال کند.

وی تصریح کرد:ساختار فرماندهی نیرو‌های مسلح به‌گونه‌ای بود که هر بخش فرماندهی خود را داشت و برای انجام وظایف منتظر فرمان از یک مرکز خاص نبود؛ و دشمن از این موضوع متعجب شد که با وجود هدف قرار دادن فرماندهان ارشد، آب از آب تکان نخورد و ساختار دفاعی کشور با قدرت به کار خود ادامه داد.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه آمریکا از مقاومت ملت ایران شکست خورد، گفت: دشمن در خانه خود تنبیه شد و انصارالله، حشدالشعبی عراق و دیگر گروه‌های مقاومت نیز در نزدیک‌ترین نقاط به دشمن، او را مجازات کردند.

حجت الاسلام تقوی و المسلمین تقوی با اشاره به اینکه مهم‌ترین عنصر قدرت سیاسی و اجتماعی، تربیت نیروی انسانی شایسته و ارزشمند است گفت: رهبر شهید نیروییی تربیت کرد که نیرو‌ها همراه با خانواده‌های خود در راه نظام و انقلاب به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه مردم برای پاسداشت این ایثارگری‌ها به صحنه آمدند و رزمندگان نیز در این میدان درخشیدند، افزود: حضور مردم در صحنه، روحیه‌ای مضاعف برای نیرو‌های مؤمن، خانواده‌های شهدا و مدافعان نظام و انقلاب ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد آرمان‌های امام، شهدا و انقلاب اسلامی همچنان در میان ملت ایران زنده است.

در این مراسم نوحه خوانی و مرثیه سرابی نیز انجام شد و، در دست برخی از شرکت‌کنندگان نیز پرچم «یا لَثارات الحسین» و پرچم پرافتخار ایران اسلامی، در کنار تصاویر رهبر شهید، دیده می‌شد.