مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با حضور در منزل داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و رئیس هیات‌مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت، در فضایی صمیمی با وی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این دیدار، عظیمی گفت: استاد داریوش ارجمند از چهره‌های باسابقه هنر‌های نمایشی ایران و از اعضای فعال موسسه هنرمندان پیشکسوت است.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با مرور خاطرات پر فراز و نشیب موسسه، از حمایت‌های بی‌دریغ ارجمند برای رونق امور قدردانی و تاکید کرد: بسیاری از اتفاقات مثبت در این موسسه مرهون حمایت و پشتیبانی اعضای فعال طی بیش از یک دهه فعالیت موسسه بوده و شایسته تقدیر است.

داریوش ارجمند رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز در این دیدار درباره مسائل و دغدغه‌های هنرمندان پیشکسوت و نقش موسسه در حمایت، تکریم و حفظ ارتباط میان نسل‌های مختلف هنری سخن گفت و بر اهمیت حمایت و تقویت موسسه برای تکریم شایسته بزرگان فرهنگ و هنر کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی کشور، دربار ه اختصاص بودجه‌های سالانه موسسه بدون توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ کالا و خدمات انتقاد و گفت: از سال ۹۸ تاکنون نه تنها رقم واقعی بودجه موسسه افزایش نداشته بلکه به تناسب تورم کاهش هم داشته است و عملا هر سال دریغ از پارسال!

این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون سال گذشته را بی‌رونق‌ترین سال موسسه برای ارائه خدمات به هنرمندان پیشکسوت دانست و افزود: این اتفاق ناشی از کم‌لطفی متولیان امر است که به قول و قرار‌های خودشان برای بهتر شدن شرایط در این موسسه عمل نکرده‌اند در حدی که شرمنده پیشکسوتان برای ارایه کمترین خدمات شده‌ایم.

داریوش ارجمند متولد ۵ مرداد ۱۳۲۳، از بازیگران باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است. او فعالیت هنری خود را از تئاتر و سینمای آزاد مشهد آغاز کرد و با ایفای نقش در آثار متعدد سینمایی و تلویزیونی به یکی از چهره‌های شناخته‌شده هنر‌های نمایشی کشور تبدیل شد.

ارجمند برای نقش‌آفرینی در فیلم «ناخدا خورشید» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده است.

همچنین سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با حضور در منزل استاد عبدالرحیم حسن‌خان‌مکری هنرمند پیشکسوت موسیقی (نویسنده، مترجم، مدرس و پژوهشگر حوزه موسیقی، خواننده اپرا)، مدیر پیشکسوت حوزه فرهنگ و هنر و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت، با وی دیدار و ادای احترام کرد.

عظیمی در ادامه دیدار‌های خود با اعضای موسسه، با حضور در منزل استاد حسن‌خان‌مکری، ضمن احوالپرسی و اطلاع از وضعیت این هنرمند پیشکسوت، ساعتی را در فضایی صمیمانه به گفت‌و‌گو با وی گذراند.

در این دیدار، درباره سال‌های فعالیت هنری، خاطرات و تجربیات استاد حسن‌خان‌مکری گفت‌و‌گو شد.

عظیمی در این دیدار با تاکید بر اهمیت حفظ ارتباط مستمر با هنرمندان پیشکسوت گفت: دیدار با استادان و شنیدن خاطرات و تجربه‌های ارزشمند آنان، تنها یک دیدار دوستانه نیست بلکه فرصتی برای حفظ بخشی از حافظه فرهنگی و هنری کشور است. سرمایه اصلی موسسه، همین هنرمندانی هستند که سال‌های عمر خود را صرف اعتلای فرهنگ و هنر ایران کرده‌اند.

این دیدار در فضایی گرم و صمیمی با مرور خاطرات سال‌های فعالیت هنری استاد و گفت‌و‌گو درباره مسائل و دغدغه‌های هنرمندان پیشکسوت به پایان رسید.