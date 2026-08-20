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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: ۳۱ کیلومتر طرح توسعه شبکه فیبر نوری در شهرک مسکونی پارس در شهرستان جم اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان اظهار داشت: این طرح به طول ۳۱ کیلومتر با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
وی افزود: این پروژه با هدف تحقق عدالت ارتباطی و فراهمسازی دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت و پایدار اجرا شده است.
سملیان گفت: اجرای این شبکه گامی مهم در راستای هوشمندسازی خدمات شهری و ارتقای کیفیت ارتباطات در شهرک مسکونی پارس است.
وی ادامه داد: اجرای این طرح نهتنها موجب افزایش پایداری شبکه و سرعت انتقال دادهها میشود، بلکه زیرساختی مطمئن برای توسعه خدمات دیجیتال در این منطقه نیز فراهم کرده است.