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نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه تخصصی ارزیابی الگوی مدیریت و توزیع بنزین در این کمیسیون خبر داد و گفت: ناترازی بنزین تکعلتی نیست و اصلاح قیمت بهتنهایی نمیتواند این مشکل را برطرف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرهاد شهرکی با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره ناترازی بنزین افزود: محدودیت واردات، فرسودگی ناوگان حملونقل، مصرف بالای خودروهای داخلی، سهم ناکافی حملونقل عمومی و ریلی، کاهش سهم سیانجی در سبد سوخت و شکاف قیمت با کشورهای همسایه، از عوامل درهمتنیده ناترازی بنزین هستند که با یک ابزار قابل اصلاح نیستند.
وی گفت: در نشست چندی پیش اعضای کمیسیون انرژی مجلس با معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش، مقرر شد کارگروه تخصصی ارزیابی الگوی مدیریت و توزیع بنزین تشکیل شود.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: مأموریت این کارگروه، تدوین خط مبنای واحد تراز بنزین، ارزیابی چندمعیاره و آزمون تنش سه سناریو، تعیین سیاستهای غیرقیمتی، حمایت از حملونقل عمومی و خانوارهای آسیبپذیر و پیشنهاد چارچوب اختیار مدیران اجرایی است.
فرهاد شهرکی با تأکید بر اینکه تثبیت طولانی مدت قیمت بنزین بدون اجرای سیاستهای غیرقیمتی، انگیزه صرفهجویی و سرمایهگذاری در بهرهوری را تضعیف میکند، گفت: اصلاح قیمت بنزین بهتنهایی درمان ناترازی نیست.
وی افزود: هر تصمیم قیمتی بدون اصلاح صنعت خودرو، توسعه حملونقل عمومی، احیای سوختهای جایگزین و حمایت سنجشپذیر از خانوارهای آسیبپذیر، میتواند آثار تورمی و اجتماعی نامطلوبی بر معیشت مردم داشته باشد.