رونمایی از کتاب «یاران راستین؛ خاطرات حسین رثایی» در مشهد
با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ کتاب «یاران راستین؛ خاطرات حسین رثایی» در مشهد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، نشست رونمایی و گفتوگو درباره کتاب «یاران راستین؛ خاطرات حسین رثایی»، از مجموعه تاریخ شفاهی کتابخانه ملی ایران با حضور غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در مشهد برگزار شد.
کتاب «یاران راستین؛ خاطرات حسین رثایی» به اهتمام احمدرضا کامیار از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شده است و روایتی مستند از زندگی فرهنگی و آموزشی یکی از کنشگران نزدیک به رجال انقلاب اسلامی را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
حسین رثایی، متولد ۱۳۲۶ در تهران، دارای دکتری فولکلور از آکادمی علوم تاجیکستان است. ریاست آموزش و پرورش ناحیه ۱۷ تهران، مدیریت تربیت معلم مشهد، اداره کل آموزش و پرورش خراسان و عضویت در نخستین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، از جمله مسئولیتهای او به شمار میرود.
رثایی در این کتاب، خاطرات خود را از دوران تحصیل در دبیرستان علوی و حضور در اردوهای تربیتی به مدیریت شهید آیتالله بهشتی روایت میکند. آغاز فعالیت آموزشی در مدرسه علوی خرمآباد، آشنایی با آیتالله مدنی، فعالیت در مدرسه رفاه، همراهی با شهید محمدعلی رجایی و عزیمت به مشهد برای ساماندهی تربیت معلم، از دیگر موضوعات مطرحشده در این اثر است.
کتاب «یاران راستین» در ۳۱۱ صفحه و سه فصل تنظیم شده است. فصل نخست به رخدادهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فصل دوم به تحولات پس از انقلاب در حوزه آموزش و پرورش و مدیریت شهری و فصل سوم با عنوان «رجال انقلاب» به خاطرات رثایی از شهیدان رجایی و بهشتی اختصاص دارد. گزیدهای از عکسها و اسناد، همراه با نمایه، بخش پایانی کتاب را تشکیل میدهد.