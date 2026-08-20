نشست کانون یاران، کودکان و نوجوانان فعال و هنرمندان حوزه کودک و نوجوان استان اصفهان با دکتر حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار شد.

برگزاری نشست فعالان و هنرمندان حوزه کودک و نوجوان استان اصفهان

برگزاری نشست فعالان و هنرمندان حوزه کودک و نوجوان استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نشست کودکان و نوجوان فعال و هنرمندان حوزه کودک و نوجوان استان دغدغه‌ها، مطالبات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

تخصیص بودجه کافی به کانون، حمایت از هنرمندان فعال، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع برای کودکان و نوجوانان به ویژه در حوزه نمایش، گسترش زیرساخت‌ها در حوزه آموزش از جمله درخواست‌ها از مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان هم در حاشیه این مراسم عدالت محوری را در حوزه توزیع آموزش را از اولویت‌ها دانست و گفت: در شهر اصفهان ۱۲ کانون و در شهرستان‌ها هم ۴۸ کانون فعال هستند.

میثم بکتاشیان از پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان چادگان خبر داد و گفت: درصدد هستیم این مرکز در سریع‌ترین زمان به بهره برداری برسد و رایزنی برای احداث کانون در شهرستان بویین میاندشت و برخوار در جریان است.