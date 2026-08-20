پخش زنده
امروز: -
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۲ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۴۳۷ مسافر به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، فواد غزیعلی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۲ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۴۳۷ مسافر در قالب ۳۵۴ هزار و ۹۰۸ سفر توسط ناوگان عمومی جادهای استان جابهجا شدهاند.
وی با تفکیک آمار عملکردی افزود: در حوزه سفرهای دروناستانی، ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۷۶۰ مسافر طی ۳۲۱ هزار و ۹۰۶ سفر به مقاصد خود منتقل شدند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تصریح کرد: همچنین در بخش سفرهای بروناستانی، ۴۴۳ هزار و ۶۷۷ مسافر در قالب ۳۳ هزار و ۲ سفر به سایر نقاط کشور جابهجا شدهاند.
غزیعلی در پایان اظهار داشت: بخش عمده جابهجایی مسافران در این مدت مربوط به مسیرهای دروناستانی بوده است که نشاندهنده فعالیت مستمر ناوگان عمومی استان و نظارت دقیق بر خدماترسانی شرکتهای مسافربری است.