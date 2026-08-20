در این هفته نمایندگان مجلس سه روز جلسات علنی حضوری و مجازی داشتند که بررسی لایحه مقابله با جنایات جنگی و نیز طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از جمله دستور جلسات نمایندگان مجلس بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این هفته نمایندگان مجلس سه روز جلسات علنی حضوری و مجازی داشتند که بررسی لایحه مقابله با جنایات جنگی و نیز طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از جمله دستور جلسات نمایندگان مجلس بوده است.

همچنین رئیس و نواب مجلس شورای اسلامی در نطق های پیش از دستور خود به ارائه دیدگاه های وضعیت گرانی ها،کالابرگ الکترونیک و همچنین بسته بودن تنگه هرمز تا اجرایی شدن تعهدات آمریکا تاکید کردند.

سیار پیش بهار خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد