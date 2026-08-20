مدیر کل وزارت بهداشت غزه؛
وضعیت آوارگان فلسطینی فاجعه بار است
منیر البرش مدیرکل وزارت بهداشت غزه گفت : وضعیت آوارگان فلسطینی فاجعه بار است .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ منیر البرش مدیرکل وزارت بهداشت غزه در گفتوگو با الجزیره اعلام کرد: ۸۰ میلیون تُن آوار در غزه وجود دارد که استخراج و ثبت مفقودین را دشوار میکند.
البرش افزود: این جنگ تاکنون حدود ۷۳ هزار شهید ازجمله حدود ۲۱ هزار کودک شهید و ۱۷۴ هزار زخمی برجای گذاشته است.
وضعیت آوارگان فلسطینی فاجعه بار است وضعیت آوارگان فلسطینی فاجعه بار است وضعیت آوارگان فلسطینی فاجعه بار است وضعیت آوارگان فلسطینی فاجعه بار است وضعیت آوارگان فلسطینی فاجعه بار است وضعیت آوارگان فلسطینی فاجعه بار است
مدیر وزارت بهداشت غزه تاکید کرد نبود برنامه ریزی منظم و هدفمند برای جمعآوری حجم عظیم آوارها در نوار غزه ممکن است مانع از یافتن مفقودین شود.
منیر البرش خاطرنشان کرد: به دلیل آلودگی آب، بیماری همهگیر در نوار غزه در حال شیوع است و تاکنون ۵۸ هزار نفر به بیماری آبله مبتلا شدهاند.وی در ادامه گفت: ما میخواهیم ماشینآلات سنگین برای آواربرداری وارد نوار غزه شود تا بتوانیم اجساد شهدا را زیر آوارها بیرون بکشیم.