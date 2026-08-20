به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این آتش سوزی، ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه ۲۶ مرداد ماه در ۱۵ متری بازار نعلبندان ابتدای خیابان امام گرگان رخ داد یعنی حدود ۲ ساعت و نیم قبل از اجتماع شبانه میدان شهرداری که در نزدیکی حادثه بود.

برخلاف تصور ماموران آتش نشانی در کمتر از چند دقیقه به محل رسیدند، اما بخاطر چوبی بودن سقف طبقات بالا و وزش باد آتش سوزی شدت گرفت.

همزمان با شعله‌های آتش، شعله‌های شایعات هم بالا رفت ،نخستین موج سواری این بود که خواستند بین فراخوان ۲۶ مرداد ماه ضد انقلاب و این آتش سوزی ارتباط برقرار کنند که بخاطر روایت اول رسانه ملی و خبرنگارانی که در نزدیکی این واقعه مراسم روز خبرنگار داشتند این موج خنثی شد.

موج بعدی کشاندن پای بابک زنجانی به شعله‌های آتش بود بخصوص که وی در سفر دو ماه قبل به استان آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ۵۰ هکتار از بافت تاریخی اعلام کرده بود.

در کذب بودن این روایت همین بس که هنوز هیچ قراردادی با بابک زنجانی در خصوص بافت تاریخی گرگان بسته نشده بود و دوم اینکه درخواست بابک زنجانی با بافت تاریخی گرگان همخوانی نداشت و عملی نبود و باید گفت شعاری بود.

در میان این شایعات و شعله‌های آتش، آتش نشانان مظلومانه تلاش می‌کردند بخصوص که کمبود‌هایی در تجهیزات و نردبان‌ها احساس می‌شد. از زیبایی‌های ققنوس گونه این آتش، رساندن آب آشامیدنی موکب‌ها به آتش نشانانی بود که آب بر شعله آتش می‌ریخت.

آن شب اجتماع شبانه گرگانی‌ها کارکرد دیگری هم داشت و آن خاموش کردن آتش فتنه بود. فتنه‌ای که چند نفر می‌خواستند با تحریک مغازه دار‌ها و بازاریان ایجاد کنند که با سپر آهنین مردم مبعوث شده در میدان شدند مواجهه شدند و جرات عرض اندام نیافتند.

درباره اینکه علت آتش سوزی چه بوده رئیس دادگستری گلستان گفت: شواهدی از عمدی بودن ماجرا نیست وهمه تحلیل‌ها و سر نخ‌ها به سمت اتصالات برق در قسمت قدیمی بازار می‌رود.

اگرچه بخاطر بودن خیابان ۱۵ متری این آتش سوزی به بازار اصلی و تاریخی نعلبندان سرایت نکرد، اما ۲۸ مغازه در طبقه اول و ۱۴ انباری متروکه در طبقه بالا آسیب دیدند آسیبی که در صورت توجه به اخطار‌های قبلی درباره ایمنی این محدوده بازار می‌توانست ایجاد نشود.