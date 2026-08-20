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نفت بریتانیا تمام شده است! جملهای که یکسال بعد از ملی شدن نفت در ایران؛ بین مردم دنیا دهان به دهان چرخید؛ دلیلش یک فاجعه کشنده در لندن بود که چهره استعمارگر را وقتی که دستش از استعمار کوتاه بود عیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کودتای ۲۸ مرداد، کودتایی بود که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با طرح مشترک آمریکا و بریتانیا (تحت نام عملیات چکمه) و به رهبری ارتش شاهنشاهی ایران برای تحکیم حکمرانی محمدرضا پهلوی اجرا شد و محمد مصدق نخستوزیر ایران که بهطور دموکراتیک انتخاب شده بود از طریق اقدام نظامی کودتاچیان برکنار گردید.
داود مرادی گزارش می دهد: