به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کودتای ۲۸ مرداد، کودتایی بود که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با طرح مشترک آمریکا و بریتانیا (تحت نام عملیات چکمه) و به رهبری ارتش شاهنشاهی ایران برای تحکیم حکمرانی محمدرضا پهلوی اجرا شد و محمد مصدق نخست‌وزیر ایران که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده بود از طریق اقدام نظامی کودتاچیان برکنار گردید.

داود مرادی گزارش می دهد: