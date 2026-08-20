نشست علمی «جایگاه و کارکرد علوم اسلامی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب» در مشهد
نشست علمی «جایگاه و کارکرد علوم اسلامی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب» صبح امروز در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم با تبیین برخی ابعاد علمی، فکری و شخصیتی رهبر شهید انقلاب، مطالعه گسترده، جامعنگری، شجاعت علمی، ارتباط با جریانهای علمی و فرهنگی و برخورداری از افق بلند را از ویژگیهای شاخص ایشان برشمرد و تأکید کرد: این ویژگیها، بهویژه خصوصیات اکتسابی، میتواند برای طلاب و جوانان الگو باشد.
حجتالاسلام والمسلمین مروی، با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب شخصیتی حقیقتاً استثنایی بود، اظهار کرد: اگر ایشان ولیفقیه و رهبر نیز نبودند و تنها یک عالم دینی بودند، باز هم باید از ویژگیها و خصوصیات شاخص ایشان سخن گفته میشد؛ زیرا ایشان همانند امام راحل عظیمالشأن، دارای ویژگیهای منحصربهفردی بود که میتواند برای طلاب و جوانان الگو باشد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: بخشی از ویژگیهای ایشان ذاتی بود؛ از جمله استعداد فوقالعاده، هوش سرشار و حافظه بسیار قوی که گاهی انسان را به شگفتی وامیداشت، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، ویژگیهای اکتسابی ایشان است که میتواند برای دیگران نیز الگو قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین مروی، ارتباط گسترده با طیفهای مختلف علمی و فرهنگی را از دیگر ویژگیهای رهبر شهید انقلاب برشمرد و اظهار کرد: یک عالم دین باید ارتباط گستردهای با جریانهای علمی و فرهنگی داشته باشد و ایشان نیز از دوران جوانی چنین ارتباطی را دنبال میکرد.
وی با اشاره به حضور رهبر شهید انقلاب در محافل ادبی و فرهنگی گفت: در کنار حضور در درس بزرگانی همچون مرحوم آیتالله هاشم قزوینی، مرحوم آیتالله مجتبی قزوینی و آیتالله العظمی میلانی، ایشان در جلسات انجمن ادبی نیز حضور پیدا میکردند. بنابراین، در یک سوی این طیف، فقیهان و عالمان بزرگ و در سوی دیگر، شاعران، اهل قلم و ادیبان حضور داشتند و ایشان میان این طیفهای مختلف ارتباط برقرار کرده بود.
حجتالاسلام والمسلمین مروی، شجاعت در عرصه علمی را از دیگر ویژگیهای رهبر شهید انقلاب عنوان کرد و گفت: ترجمه کتاب سید قطب، اقدام بسیار شجاعانه و جسورانهای بود. یک روحانی در مشهد، کتاب یک نویسنده مصری اهل سنت را ترجمه کند، در شرایطی که ممکن بود برخی افراد چنین اقدامی را نپذیرند، نشاندهنده شجاعت علمی ایشان بود.
وی، افق دید بلند را یکی دیگر از ویژگیهای مهم رهبر شهید انقلاب دانست و اظهار کرد: ایشان تنها جلوی پای خود را نمیدید و افق نگاهش بسیار بلند بود. گاهی در جلساتی که در مشهد خدمت ایشان بودیم، خاطراتی نقل میکردند که نشاندهنده این ویژگی بود.
حجتالاسلام والمسلمین مروی جامعنگری و نداشتن تعصب و تصلب غیرمنطقی را از دیگر ویژگیهای رهبر شهید انقلاب برشمرد و گفت: ایشان شخصیتی جامع داشت و نگاه متعصبانه و ایستا نداشت.نسبت به تدریس فلسفه در حوزههای علمیه اهتمام زیادی داشتند و برخی از بزرگان نیز نسبت به این مسئله دیدگاههای انتقادی داشتند و آن را به ایشان منتقل میکردند.