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۲ تانکر حامل بیش از ۶۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران انتظامی اصفهان در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی و برخورد با جابهجایی غیرقانونی سوخت، هنگام کنترل و پایش محور اصفهان ـ نیکآباد به ۲ دستگاه خودروی تانکر مشکوک شده و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ احمد نیکبخت افزود: مأموران پس از توقف خودروها و اجرای بازرسیهای لازم، موفق به کشف مقدار قابل توجهی سوخت شدند که خارج از شبکه رسمی توزیع و بدون مجوزهای قانونی حمل میشد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در بازرسی از تانکر نخست، ۳۸ هزار و ۴۰۸ لیتر و از تانکر دوم نیز ۳۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت کشف شد که در مجموع مقدار سوخت به ۶۲ هزار و ۹۳۹ لیتر رسید.
سرهنگ نیکبخت با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این عملیات گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی و رسیدگی به موضوع، تحویل مرجع قضائی شدند و خودروهای توقیفی نیز برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان ادامه دادد: قاچاق فرآوردههای نفتی و خارج کردن سوخت از شبکه رسمی توزیع، علاوه بر ایجاد اختلال در نظام توزیع، موجب تضییع سرمایههای ملی و حقوق عمومی میشود و پلیس با اشراف اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی، با اینگونه جرائم اقتصادی برخورد خواهد کرد.