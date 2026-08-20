رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آذربایجان شرقی را کانون توسعه و پیشرفت شمال غرب کشور دانست و از تخصیص اعتبارات کلان به زیرساخت‌های راه و آب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سید حمید پورمحمدی در نشست سالانه معاونین و مدیران ستادی و استانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌ها و مراکز وابسته در شهر تبریز اظهار کرد:اگر چه سفر رئیس‌جمهور به این استان بنا به ملاحظاتی به تعویق افتاد، اما سازمان برنامه و بودجه واجب دانست تا با برگزاری این نشست در تبریز به انتظارات مردم پاسخ داده و اقدامات توسعه‌ای لازم را به‌ سرعت در دستور کار قرار دهد.

پورمحمدی با اشاره به حضور موثر و پیگیری‌های استاندار آذربایجان شرقی تعدادی از طرح های کلیدی در حال اجرا در استان را برشمرد.

وی تصریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل، برای تسهیل تردد بین مرکز کشور و شمال‌ غرب مبلغ ۷ تا ۹ هزار میلیارد تومان برای بازسازی و تکمیل حدود ۲۰۰ کیلومتر از آزادراه زنجان-تبریز در قالب یک طرح مشارکتی تخصیص یافته است. همچنین سه طرح حیاتی شامل کمربندی ایلخچی، آزادراه تبریز - ارومیه و تونل‌های مربوطه در دست اجراست تا زمینه تردد در استان تسهیل شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اهمیت ارتباط با مرزها افزود: احداث جاده‌های ارتباطی از جلفا به نوردوز و کلاله در اولویت‌های ما قرار دارد و تاکید می‌کنم که برای پیشبرد این اهداف محدودیتی در تخصیص منابع نخواهیم داشت.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به ابرطرحی برای اتصال خط آهن به شمال‌غرب کشور اشاره کرد و گفت: طرح اتصال ریلی به نقطه تلاقی ایران، آذربایجان و ترکیه (چشم ثریا) را در دستور کار داریم. مقدمات دوخطه شدن این مسیر فراهم شده و توافقات اولیه و گفتگو‌ها با کشور‌های همسایه در چارچوب ماده ۲۰ صورت گرفته است.

وی افزود: زیرساخت‌های حمل‌ونقل آذربایجان شرقی در حال شکوفایی تاریخی است تا هم شرق و غرب کشور را به هم متصل کند و هم حلقه اتصال وسیعی با ترکیه و کشور ارمنستان و اروپا ایجاد نماید.

پورمحمدی به یکی از خواسته‌های همیشگی مردم تبریز یعنی انتقال آب ارس پرداخت کرد و اظهار داشت: بسیاری از این اقدامات در ابتدای دوره اول دولت دکتر پزشکیان آغاز شد و تلاش می‌کنیم تا پایان دولت به نتیجه برسند. طرح انتقال آب ارس که در مقطعی متروکه شده بود و قرارداد آن ملغی شده بود، با پیگیری مجدد استاندار آذربایجان شرقی و تاکید رئیس‌جمهور احیا شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در حال حاضر سازوکار‌های اداری، مناقصات و قرارداد‌های مربوطه در حال انجام است و در همین هفته، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان به این طرح تخصیص می‌یابد تا با سرعت پیش برود.

پورمحمدی به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی استان پرداخت و در مورد ورزشگاه یادگار امام(ره) اظهار داشت: تکمیل و آماده‌سازی ورزشگاه یادگار امام(ره) برای ما اولویتی فوق‌العاده مهم بود و با تلاش و پیگیری جدی تلاش کردیم تا این مجموعه زودتر از موعد مقرر برگزاری لیگ نخبگان آماده بهره‌برداری شود؛ چرا که ما نیز در کنار مردم، در مسیر رسیدن به قهرمانی تیم تراکتور خود را سهیم می‌دانیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به جایگاه تمدنی آذربایجان، بر لزوم برجسته کردن استان‌های تاریخ‌ساز تاکید کرد و افزود: سخن از آذربایجان، سخنی از تمدن و تاریخ است.

وی به موضوع احیای مراکز فرهنگی اشاره کرد و گفت: مدرسه فردوسی با ۱۱۰ سال قدمت، گهواره پرورش انسان‌های بزرگ و تاریخ‌سازی بوده است. ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا این مرکز آموزشی-فرهنگی را احیا کنیم و آن را مجدداً به کانونی برای تجمع اصحاب علم و فرهنگ در آذربایجان تبدیل نماییم.

معاون رئیس‌جمهور به اقدامات در حوزه بهداشت پرداخت و تصریح کرد: تجهیز بیمارستان تخصصی سرطان تبریز نیازمند منابع کلان است و برای تجهیز کامل این مرکز مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در دستور کار ما قرار دارد. همچنین توسعه و تجهیز بیمارستان‌های مرند و مراغه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.