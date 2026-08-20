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دوره کشوری توانافزایی و نجات فنی بانوان (توانا) با حضور ۱۲۰ بانوی کشور در شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: دوره کشوری تمرین عملیاتی، توانافزایی و نجات فنی ویژه تیمهای تخصصی واکنش سریع بانوان «توانا» با حضور ۱۲۰ نفر از ۲۸ استان کشور، پس از چند روز تمرین و آموزش تخصصی در استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان فارسان به پایان رسید.
طاهری افزود: در این طرح روند برگزاری دوره، فعالیتهای انجامشده و دستاوردهای تیمهای تخصصی بانوان مورد توجه قرار گرفت و شرکتکنندگان در بخشهای مختلف نجات فنی، توانمندیهای عملیاتی خود را تمرین و ارزیابی کردند.