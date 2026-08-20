مسجد جامع ویان یکی از ۱۶۷ مسجد شهرستان کبودراهنگ است که در کنار اجرای برنامه های مذهبی،فعالیت های جانبی هم دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،مسجد جامع روستای ویان با بیش از ۴۰۰ سال قدمت یکی از مساجد با قدمت کبودراهنگ محسوب میشود.

در این مسجد علاوه بر نماز‌های یومیه برنامه‌های مذهبی و فرهنگی از قبیل حلقات صالحین و آموزش قران و ادعیه خوانی برگزار می‌شود.

صندوق خیره مسجد با کمک خیرین روستا گره گشای مشکلات اهالی در معیشت و ازدواج جوانان است.

مساجد روستا‌ها در ایام جنگ رمضان قرار گاه خدمت و مکانی برای آموزش اسلحه برای آمادگی دفاع از کشور است.

مساجد در کنار کمک مردمی نیازمند حمایت مسئولان هم هست.

در شهرستان کبودراهنگ ۱۶۷ مسجد کانون اجرای برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است.