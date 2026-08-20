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نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «هَر اَثَر، یِک رِوایَت»، از فردا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ در نگارخانه ملکالشعرای بهار افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «هر اثر، یک رِوایت» با مدیریت نگارخانه هنری رها و با همراهی باغ موزه قصر، شکل گرفته است که هر اثر هنری، حامل روایتی منحصربهفرد از جهانبینی، تجربه زیسته و احساس هنرمند است؛ روایتی که در فرآیند خلق اثر شکل گرفته و مخاطب را به کشف لایههای پنهان تصویر، فرم و اندیشه دعوت میکند.
در این رویداد هنری، آثار ۷۲ هنرمند در قالب ۱۰۲ اثر هنری از حوزههای مختلف هنرهای تجسمی به نمایش گذاشته میشود. این مجموعه، بازتابی از نگاههای متفاوت، تجربههای شخصی و شیوههای گوناگون بیان هنری است که در کنار یکدیگر، تصویری گسترده از جریان معاصر هنر ارائه میدهد.
نمایشگاه از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور ۱۴۰۵، همهروزه از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در گالری ملکالشعرای بهار در باغ موزه قصر، پذیرای علاقهمندان، هنردوستان و فعالان حوزه هنر خواهد بود.
اَسرا دارابی نژند، امیر گودرزی، امین برات پور، اَنیسا سقزچی، ایلمان تیزفهم، آرش انصاری، پارمیدا خدایاری، پریسا گل محمدی، پریناز نژاد جلیلی، پگاه زربخش، تُکتَم مهدی زاده، تهمینه قاسمیان، حدیث بافکر، حسین کارگرشندی،حکیمه احمدی، حوریه عسکریان، رقیه عرب، ریحانه شیرینی، ریحانه ملکی، زهرا میرزائیان، زهرا فرهادی، زینب پور حاجی چقوشی، سارا قلندری، سارا کشاورزی پور، سارا یزدان مهر، ساناز لَرکی، سایرُز بهارلو، سحر مختارنژاد، سحر یاسین پور، سروش فتح الهی، سعیده سعیدی، سمیرا رشیدی زاده، سولماز موسویان پور، سویل شوکتی، سوین نامور تازه کند، سهیل سهرابی، سید محسن میرزا باقری، شکیلا غفاری قهفرخی، صادق یاراحمدی، طاهره سادات موسوی نسب، عاطفه فیضیان، عسل شیخ مقدسی، علی دزفولی، علیرضا پهلوان زاده، فرانک محبی، فرشته آب روشن، فری ماه دنیایی، کیمیا عبدی گودرزی، گلنار کامیار، سیده لادن موسوی، مائده جهانگیری، مبینا شناور، محمد محمدی، مریم اسدی، ملینا نریمانی، موسی قره صوفلو، میترا بهشتی زواره، المیرا صعودی، مینا نوحی فرد، الناز باباکیش زاده، ندا زارع، ندا ماهر، نفیسه کریمی، نگین علیقلی زاده، نیلوفر آبها، نیلوفر سنگاری، نیلوفر نوروزی، وحیده صلحی فام، هدی فلاح، هستی شیری، هلیا پرش خیاوی و یگانه آقامرادی، هنرمندان شرکتکننده در این نمایشگاه هستند.