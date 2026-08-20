وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش ورزش در تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان، گفت: ورزش دانش‌آموزی تنها یک فعالیت فوق‌برنامه نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین بستر‌های تربیت، استعدادیابی، ایجاد نشاط و تقویت هویت ملی در میان دانش‌آموزان است.

ورزش دانش‌آموزی، میدان کشف استعداد‌ها و پرورش نسلی بانشاط و توانمند است

ورزش دانش‌آموزی، میدان کشف استعداد‌ها و پرورش نسلی بانشاط و توانمند است



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی صبح امروز در آیین افتتاح مسابقات ورزشی دانش‌آموزان مدارس عشایری و روستایی کشور که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، با تأکید بر نقش ورزش در تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان، گفت: ورزش دانش‌آموزی تنها یک فعالیت فوق‌برنامه نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین بستر‌های تربیت، استعدادیابی، ایجاد نشاط و تقویت هویت ملی در میان دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به برگزاری سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، اظهار کرد: این اجلاس با هدف هماهنگی، همدلی و برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی برگزار شد و تلاش می‌کنیم سال تحصیلی جدید با آرامش، کیفیت و نشاط آغاز شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: یکی از سه سیاست محوری ما در آموزش و پرورش، عدالت است و برگزاری این مسابقات برای دانش‌آموزان عشایری و روستایی، نمونه‌ای روشن از تحقق عدالت در عرصه ورزش و تربیت‌بدنی است.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که برای شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی دانش‌آموزان برنامه‌ریزی می‌کنیم، باید استعداد‌های ورزشی، فرهنگی و هنری آنان را نیز شناسایی و حمایت کنیم. توجه به استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان، بخشی از عدالت تربیتی است و نباید محل زندگی دانش‌آموز، مانعی برای دسترسی او به فرصت‌های ورزشی و کشف استعدادهایش باشد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آثار ورزش بر سلامت و نشاط دانش‌آموزان، گفت: مسابقات ورزشی، به‌ویژه در ایام تابستان که دانش‌آموزان از فضای کلاس درس فاصله داشته‌اند، فرصت مناسبی برای ایجاد تحرک، پویایی، نشاط، امید و تقویت روحیه کار گروهی است.

وی ادامه داد: ورزش می‌تواند جسم و روح دانش‌آموزان را همزمان تقویت کند و زمینه رشد اجتماعی و شخصیتی آنان را فراهم سازد.

کاظمی تصریح کرد: در کنار برنامه‌های نرم‌افزاری، توسعه زیرساخت‌های ورزشی نیز با جدیت دنبال شده و طی دو سال گذشته حدود ۶ هزار فضای ورزشی در سراسر کشور ایجاد شده است؛ از زمین‌های چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی گرفته تا دیگر فضا‌های مورد نیاز دانش‌آموزان.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در کنار توسعه فضا‌های ورزشی، طرح‌هایی مانند «میدان همدلی»، «میدان پویا»، مسابقات درون‌مدرسه‌ای و المپیاد‌های ورزشی دانش‌آموزی با هدف گسترش مشارکت ورزشی، شناسایی استعداد‌ها و ایجاد مسیر رشد برای دانش‌آموزان اجرا شده است.

وی با اشاره به درخشش دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی، گفت: در دو سال گذشته دانش‌آموزان جمهوری اسلامی ایران در رویداد‌های مختلف جهانی خوش درخشیده‌اند و کسب ۸۶ مدال طلا در مسابقات ژیمناستیک صربستان و موفقیت در مسابقات فوتسال دانش‌آموزی در چین، بخشی از این افتخارات است.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموزان ایرانی از استعداد و توانمندی بالایی برخوردارند و می‌توانند در عرصه‌های مختلف ورزشی، علمی، فرهنگی و هنری پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.

وی در پایان گفت: امیدواریم با توسعه ورزش دانش‌آموزی، کشف و پرورش استعداد‌های ورزشی و ایجاد فرصت برابر برای همه دانش‌آموزان، نسلی بانشاط، توانمند، باانگیزه و برخوردار از روحیه همدلی و کار تیمی تربیت کنیم؛ نسلی که در میدان ورزش و مدرسه، برای ساختن آینده ایران اسلامی آماده باشد.