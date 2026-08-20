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همزمان با سراسر کشور، با حضور مردم ولایت مدار استان اصفهان آیین بزرگداشت اربعین رهبر شهید امت در گلستان شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مراسم بزرگداشت چهلمین روز قائد امت، شهید آیتالله امام خامنهای (رحمتالله علیه) همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، در گلزارهای شهدای استان اصفهان از جمله گلستان شهدای شهر اصفهان برگزار شد.
سخنران ویژه این مراسم در گلستان شهدای اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی (رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران) بود.
بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، مراسمهای اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی با محوریت موکبها در شهرها است و برنامه شاخص استان در موکب میدان امام حسین (ع) است.
همچنین مراسم قرائت قرآن و دعای کمیل به یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی در مساجد و بقاع متبرکه و سپس اجتماعات مردمی از این مراکز دینی به سمت میدانها امشب برگزار میشود.
فردا نیز زمزمه دعای ندبه در مهدیه و قائمیه اصفهان و دیگر مساجد به همین مناسبت از دیگر برنامههای اربعین قائد شهید امت است.
شامگاه فردا جمعه ۳۰ مرداد نیز جشن بیعت با امام زمان (عج) همراه با بیعت با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای برگزار میشود.